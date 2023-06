Drabstiltalte talte om dødsvold og æter dagen før familiefar blev dræbt

En 58 minutter lang lydfil spiller en central rolle i retssagen mod fire personer, der er tiltalt for drabet på den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen på Djursland sidste sommer.

Lydfilen er fredag blevet afspillet i Retten i Randers under specialanklager Jesper Rubows præsentation af beviserne i sagen.

De fire stemmer på filen tilhører ifølge anklageren tre af de tiltalte i sagen – en 39-årig kvinde, en 40-årig mand samt en 24-årig kvinde.

Derudover taler en 26-årig mand, som tidligere har tilstået medvirken til drab. Han blev i januar idømt 12 års fængsel.

- Kan man ikke brække nakken på ham, så det ser ud som om, han er faldet. Du kan jo for fanden være uheldig og falde og brække nakken, siger en kvindestemme.

- Kan vi ikke køre ham over med bilen, lyder et andet forslag.

Der bliver også talt om at bruge æter eller kloroform som bedøvelsesmiddel.

- Så er det bare, at vi slår ham med et rør, når vi har bedøvet ham. Det er jo bare at bruge jernrørene, lyder det.

Det er anklagerens opfattelse, at samtalen, der er optaget med en telefon tilhørende den 24-årige kvinde, handler om det forestående drab på Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Lydfilen er optaget natten til 13. juli 2022. Dagen efter blev den 40-årige familiefar dræbt.

Det skete ifølge anklageskriftet ved, at manden blev slået med et metalrør og kvalt.

De tiltalte har ikke haft lejlighed til at kommentere lydfilen.

Men det er ifølge anklageren ikke bestridt, at det er de tiltaltes stemmer, som de seks nævninger og tre dommere hører på filen.

Ifølge anklageskriftet gik der tre drabsforsøg forud for selve drabet.

Den 2., 9. og 13. juli blev Frank Dan Nørgaard Jørgensen ifølge anklagen lokket ud til en adresse i Allingåbro, hvor de tiltalte tre gange forsøgte at slå ham ihjel.

Det lykkedes i de tre tilfælde den 40-årige at undslippe. Men den 14. juli klokken cirka 16.30 blev han ifølge anklageskriftet slået ihjel.

Der er ikke kommet noget frem om et motiv for, hvorfor den 40-årige mand skulle slås ihjel.

Anklageren har i sin forelæggelse beskrevet, at den afdøde havde en kæresterelation til den 39-årige kvinde, der er tiltalt i sagen.

Hun var på gerningstidspunktet gravid med et barn, som den afdøde beviseligt var far til, har anklageren forklaret.

De fire tiltalte nægter ifølge deres forsvarsadvokater anklagerne om drab og drabsforsøg.

To af dem – den 24-årige kvinde og en 40-årig mand – erkender usømmelig omgang med lig, mens en 24-årig mand erkender at have forsøgt at bortskaffe beviser.

Sagen fortsætter med afhøring af de tiltalte onsdag i næste uge. Der ventes dom 23. juni.

