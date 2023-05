Drabstiltalts mor søgte hjælp fem dage før knivstik på læge

Moren til en psykisk syg 30-årig mand ringede fem dage inden knivstikkeriet til Region Hovedstadens akuttelefon.

Onsdag sidder manden tiltalt for manddrab på sin 64-årige læge.

Hun forsøgte at få psykiatrien til at hente hendes søn, så han kunne indlægges. Svaret blev dog, at hun skulle ringe til egen læge og få ham ud på adressen, da sønnen ikke på daværende tidspunkt var til fare for sig selv eller andre.

Det fremgår af en lydoptagelse fra samtalen, der bliver afspillet i Københavns Byret til det første retsmøde i sagen.

- Han er psykisk syg. Jeg tror, det er skizofreni. Alt, hvad han siger, er slet ikke sammenhængende, sagde moren til akuttelefonen i juni 2022.

Hun fortalte videre, at sønnen året forinden var indlagt med skizofreni, og at han efterfølgende var kommet på medicin, som han stoppede med at tage.

- Vi sender kun psykiatere ud, hvis man er til fare for sig selv eller andre mennesker, lød svaret fra akuttelefonen.

- Han skal indlægges med det samme, lød det fra den 30-åriges mor.

Men anbefalingen fra akuttelefonen var, at egen læge skulle kontaktes og komme ud på adressen, da tiltalte ikke var til fare for sig selv eller andre.

Det fremgår ikke, hvornår hun ringede og lavede en aftale med egen læge.

Den 21. juni 2022, da lægen kom på besøg for at tilse sønnen, blev han stukket flere gange med en urtekniv af den 30-årige mand, som ikke ønskede hans besøg.

På dagen blev der lavet to alarmopkald. Det første af sønnen klokken 09.37, hvor han forklarede, at han havde brug for politi.

Det næste alarmopkald klokken 09.44 blev foretaget af hans mor.

- Ambulance med det samme. Jeg skal have en ambulance.

- Min søn har stukket en læge. Kom med det samme. Skynd jer, sagde hun til alarmcentralen.

Hun blev bedt om at give telefonen til den 64-årige, som efter anklagemyndighedens opfattelse måske sagde sine sidste ord i telefonen:

- Jeg er blevet stukket i brystet.

En uge senere afgik lægen ved døden. En retsmedicinsk undersøgelse peger på, at det skyldtes et knivstik i hjertet.

