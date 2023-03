Dræbt rappers ven: Man stikker ikke hinanden i Taastrup

- Milan trækker en kæmpe machete frem fra bukserne og begynder at svinge med den. Den anden mand svinger med en kniv. Det er totalt kaos.

Sådan lyder det tirsdag i Retten i Glostrup, hvor en 19-årig afhøres i sagen om et knivstikkeri, der endte fatalt for rapperen Milan Rahim i Høje Taastrup i 2021.

Den 19-årige er tiltalt for at have forsøgt at dræbe en 22-årig mand, der ifølge anklageskriftet dræbte Milan Rahim.

Det gjorde den 19-årige angiveligt i forening og efter aftale med to andre tiltalte i sagen og også den afdøde rapper.

Knivstikkeriet var et sammenstød mellem de fire mænd på den ene side og den 22-årige og hans ven på den anden side. Det foregik i Cederlunden den 14. november 2021.

Det hele gik meget hurtigt, fortæller den 19-årige i retten.

- Pludselig kommer der en kniv flyvende imod mig. Jeg slår ud efter personen med mine hænder, siger han.

Han blev stukket i højre bryst og venstre underarm. Den 22-årige er tiltalt for at have stukket ham.

Den 19-årige ramte manden med kniven i hovedet, som faldt ned på jorden.

- Det er, som om der løber en spasme igennem hans krop, og han slipper kniven. Så jeg løber mod kniven, får fat på den og stikker ham, der stak mig, i benet, siger han.

Efter det løb den 19-årige fra stedet og efterlod Milan Rahim tilbage. Han tog direkte på hospitalet, men ringede ikke til politiet efterfølgende.

Senioranklager Rasmus Kim Petersen vil i retten vide, hvorfor han ikke gjorde det.

- Det er lidt sådan i Taastrup, at du ikke skal stikke og snakke med politiet. Sådan er det bare i byen. Jeg var bange for, at nogen ville komme efter mig, hvis jeg gjorde det, lyder det.

