16-årig har mistet livet efter voldsom trafikulykke

En dreng på 16 år har mistet livet efter en trafikulykke på Vestfyn lørdag eftermiddag.

Det skriver det lokale medie fyens.dk med politiet som kilde.

Ulykken skete lørdag eftermiddag på Timsgyden mellem Nr. Aaby og Roerslev.

I en kurve kørte en bil ind i et træ. Den 18-årige, der sad ved rattet, overlevede. Den to år yngre dreng var passager.

De nærmere omstændigheder ved ulykkens forløb undersøges af en bilinspektør.

Til fyens.dk siger politiets vagtchef, at der hverken er mistanke om for høj fart eller spirituskørsel som forklaring på, at bilen tørnede ind i træet.

/ritzau/