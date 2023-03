Drenge med legetøjsvåben lukkede shoppingcenter - 15-årig sigtet

Det er lykkedes for Syd- og Sønderjyllands Politi at identificere to drenge, der torsdag i sidste uge forårsagede en større politiaktion ved shoppingcentret Borgen Shopping i Sønderborg.

Der er tale om to lokale drenge på henholdsvis 14 og 15 år.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Drengene løb rundt i shoppingcentret med legetøjspistoler og legede.

En borger så de to drenge og troede, at der var tale om ægte våben, fortæller politikommissær Jakob Bech fra Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen.

- Vi er i kontakt med de to drenge og deres forældre. Vi har sikkerhed for, at der har været tale om legetøjsvåben. Drengene har ikke haft til hensigt at skræmme nogen og er meget kede af det postyr, som de har skabt, siger han.

Politiet rykkede talstærkt og tungt bevæbnet ud til stedet.

Centeret blev lukket i en periode, mens politiet sikrede, at der ikke løb en eller flere bevæbnede personer rundt i centeret.

Det lykkedes ikke at finde de to drenge samme dag, men de er altså nu blevet identificeret.

Politikommissæren fortæller videre, at han er glad for, at drengene er blevet identificeret. Og så tilføjer han:

- Det er samtidig en advarsel til andre om, at det ikke er uden konsekvenser, hvis man som store drenge leger røvere og soldater i det offentlige rum.

Særligt for den ældste af drengene kan legen i storcenteret komme til at få konsekvenser.

Den 15-årige dreng er nemlig blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, mens den 14-årige slipper for sigtelse, da han er under den kriminelle lavalder.

Da begge drenge er mindreårige, er kommunen inddraget i sagen.

/ritzau/