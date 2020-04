Dronningen frabeder sig blomster til fødselsdag: Send dem til de ældre, der har det svært

Dronning Margrethe har frabedt sig, at danskerne sender blomster på hendes 80-års fødselsdag den 16. april. Send dem i stedet til landets ældre, der sidder alene i denne tid, opfordrer hun

Coronavirussens nedlukning af det danske samfund har betydet, at mange danskeres planlagte begivenheder og mærkedage langt fra er blevet som forventet.

Landets regent, dronning Margrethe, er ingen undtagelse. Tidligere i marts fik corona-pandemien den konsekvens, at man måtte aflyse den ellers højt anlagte fejring af den danske regents 80-års fødselsdag den 16. april.

På Dronning Margrethes egen opfordring bliver det heller ikke til en ellers formentlig ganske stor gavehøst. I en pressemeddelelse udsendt af Kongehuset lyder det, at Dronningen på grund af coronakrisen har frabedt sig buketter på sin fødselsdag.

Det er ellers en årlig tradition, at dronningen modtager blomster fra nær og fjern på dagen. I stedet har dronning Margrethe et andet ønske til de, der skulle have lyst til at sende blomster afsted, skriver Kongehuset.

”I år opfordrer Dronningen til, at man i stedet sender en buket til en af de mange ældre medborgere, der har det særligt svært i denne tid.”

I pressemeddelelsen lyder det også, at det ikke er den eneste tradition, der bliver ændret i år. Man afblæser også muligheden for personligt at kunne møde op for at skrive lykønskninger i Det Gule Palæ ved Amalienborg.

I stedet bliver det muligt at gøre dette fra hjemmet, mens man overholder alle coronatidens forholdsregler. Fra den 14. april kan man derfor via Kongehusets hjemmeside ønske Dronningen tillykke.

På trods af at coronavirussen har vendt op og ned på danskernes hverdag, så kommer dronning Margrethe formentligt ikke til at føle sig overset på sin runde dag.

Facebookgruppen ”Danmark synger for Dronningen” har indtil videre samlet 169.000 mennesker, der ikke synes, at Dronningen skal snydes for en velfortjent hyldest.

”Når Corona har lukket for den officielle fest - så må vi selv markere dagen!” skriver initiativtagerne til begivenheden, der vil finde sted over hele landet den 16. april klokken 12.

Her opfordrer arrangørerne til, at dronning Margrethe i stedet vil blive fejret med fællessang fra altaner, vinduer og haver.

Blandt facebooksgruppens medlemmer møder Dronningens ønske om, at man på hendes fødselsdag i stedet sender blomster til sine ældre, mange begejstrede reaktioner.

”Sådan – den kvinde har så stor empati og forståelse for hvad der sker i vores samfund – en dronning, vi kan være stolte af,” skriver en kvindelig bruger.



”Fantastisk gestus af Dronningen. Man kunne jo i stedet sende dem til plejehjem, bosteder, sygehuse mm. Som ikke må modtage besøgende,” skriver en anden.

På blot godt en time har opslaget fået knap 1500 likes, hvor mange i kommentarsporet også foreslår sange, der kan give dronning Margrethe en velfortjent fødselsdagshyldest den 16. april.

Vælger dronning Margrethe at træde ud på Amalienborgs balkon på sin fødselsdag, vil hun ikke møde en stor forsamling flagviftende danskere, men måske hun kan høre deres fælles skønsang som et plaster på såret.