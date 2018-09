Læser: DR’s lønninger er gået over gevind

Skam jer derinde på DR! I opfører jer grådigt, elitært og ser mildt overbærende på dem, der påpeger urimelighederne, skriver en læser, som mener, at lønningerne hos DR ikke afspejler resten af samfundets

DR behøvede ikke spare ét eneste program, hvis medarbejderne havde aflønning og ansættelsesforhold i takt med resten af samfundet.

En institution, som overhovedet overvejer at sende en hest over Atlanten, som betaler for en direktørs pendlen med fly – og lader ham beholde bonuspointene – og som lader ubekvemme arbejdstider forsøde gennem gratis taxaordning, er kommet så meget på afveje, at der næppe er mulighed for at lade den bestå.

DR’s bestyrelsesformand og med ham ledelsen og bestyrelsen burde kunne straffes for sløset omgang med skattemidler.

Flere direktører i DR, der tjener mere end statsministeren. Aftrædelsesordninger for direktører, der selv siger op. Et løn- og frynsniveau for medarbejderne, der er gået over gevind. Ejendomsret til udsendelser begået i arbejdstiden og på tjeneste‑rejser.

DR’s medarbejdere med ledelsen og bestyrelsen i spidsen er indbegrebet af ”den kreative klasse”, og deres kreativitet består i at rage så mange skattekroner som muligt til sig selv på nye og kreative måder.

DR er blevet forkælet i årevis. Tænk, hvis man i sundhedssektoren satte to mand på en opgave, som sagtens kan klares af én. Ramaskrig om frås, men i DR gør man det bare, for kreativiteten er i højsædet.

Forståelsen for samfundets generelle lønniveau er ikke-eksisterende – også selvom sosu-assistenter med samme længde af uddannelse som journalister faktisk laver et objektivt samfundsnyttigt arbejde og ikke kun er kreative.

Skam jer derinde på DR!

I opfører jer grådigt, elitært og ser mildt overbærende på dem, der påpeger urimelighederne.

Begynd med at offentliggøre, hvad hver udsendelse koster: så meget i lønninger, så meget til teknikere, så meget til rejser og forberedelser og så meget ved genudsendelser til dem, der har fået løn én gang. Det kunne måske medføre, at overforbruget og selvgodheden var knap så udtalt, og at flere politikere fik øjnene op for urimelighederne.

Michael Helms/Hørsholm