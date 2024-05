Savnet dykker fundet druknet ved Skagen efter tre døgn i vandet

En druknet mand er tirsdag aften blevet fundet i farvandet nær Skagen.

Der er tale om den 56-årige dykker, der lørdag aften blev meldt savnet.

Det bekræfter Nordjyllands Politi.

Tidligere tirsdag aften lød det fra Forsvarskommandoen, at der formentlig var tale om den 56-årige, der forsvandt efter et vragdyk 14 sømil øst for Skagen.

Det oplyste Forsvarskommandoens presseafdeling til det regionale medie Nordjyske.

Til Ritzau oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Ole Buus omkring klokken 21.30, at politiet tirsdag eftermiddag klokken 17.12 fik meldingen om, at der var blevet fundet en mand i vandet.

Efterfølgende er den druknede mand blevet identificeret, blandt andet med hjælp fra hans pårørende.

Mandens lig er blevet bragt til hospitalet i Hjørring. Her vil der onsdag være ligsyn.

Desuden skal der laves tekniske undersøgelser af dykkerudstyret.

Formålet er at få klargjort, hvad der skete i drukneulykken.

Den 56-årige dykker blev meldt savnet lørdag aften klokken 19.55.

Fra Forsvarets eftersøgnings- og redningstjeneste blev der derefter sat gang i en eftersøgning.

Nordjyllands Politi oplyste søndag morgen, at der var tale om en mand født i 1967. De pårørende var blevet underrettet, lød det.

- I går aftes (lørdag, red.) klokken 19.55 får vi en alarm fra JRCC. Der er tre kammerater ude at dykke, og den ene kommer ikke op, sagde vagtchef René Kortegaard.

JRCC er en afdeling under søværnet. Den koordinerer operationer, når der opstår nødsituationer i luftrummet eller på havet.

Enheden yder også assistance til nødstedte eller forsvundne personer på havet og i luftrummet.

/ritzau/