DSB regner med overskud i år på grund af elpriser og erstatning

Lavere priser på el og diesel samt en erstatning fra en leverandør får DSB til at øge forventningerne til 2023.

Det fremgår af virksomhedens regnskab for første kvartal af 2023. Det er blevet offentliggjort tirsdag.

Hvor DSB tidligere regnede med et underskud før skat på mellem 150 og 250 millioner kroner for året, regner DSB nu med et overskud før skat på mellem 300 og 400 millioner kroner.

DSB har modtaget erstatning fra en tidligere leverandør som "følge af ophævet aftale". Der er ikke umiddelbart yderligere oplysninger om erstatningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ser man kun på første kvartal, havde DSB et resultat før skat på 188 millioner kroner, der blandt andet blev hevet op af leverandørerstatningen.

DSB har også haft øget passageromsætning og oplevet et øget antal rejser sammenlignet med samme kvartal sidste år.

Der var således 39,3 millioner rejser med DSB, hvilket korrigeret for trafik, som DSB ikke længere står for, er en stigning på 26 procent.

- Stigningen i antal rejser i første kvartal 2023 i forhold til samme periode sidste år skal ses i lyset af, at januar 2022 var påvirket af restriktioner i forbindelse med covid-19. Siden er kunderne gradvis vendt tilbage, skriver DSB i sit regnskab.

Trafikken over Øresundsbroen blev i december 2022 overdraget til Skånetrafiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed og dermed statsejet.

Mens DSB's resultat for året altså byder på mere positive udsigter, varsler DSB en lavere punktlighed i andet og tredje kvartal.

Det skyldes store infrastrukturarbejder, som er gået i gang, oplyser DSB.

- Vi er kommet godt i gang med 2023, men det er en stor udfordring at tiltrække nye kunder og skabe vækst i en periode med store generende infrastrukturarbejder på jernbanen, siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, i en pressemeddelelse.

/ritzau/