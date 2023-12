DSB's kontrakt forlænges ti år inden nye udbudsregler

DSB skal fortsat varetage opgaven som operatør på store dele af det danske tognet frem til 2033.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse fredag, hvor det fremgår, at den nye aftale er støttet af et bredt flertal i Folketinget.

Transportminister Thomas Danielsen (V) ser frem til, at den nye kontrakt kan sikre et "solidt grundlag for DSB's virke de kommende år og sikre arbejdsro til DSB". Det siger han i pressemeddelelsen.

- Det er vigtigt i en situation, hvor vi står midt i en omfattende udskiftning af dieseltog med el-tog, og hvor der gennemføres en gennemgribende modernisering af infrastrukturen på jernbanen, siger han.

DSB vil modtage 3,3 milliarder kroner årligt med den nye kontrakt, som regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale, Dansk Folkeparti og Alternativet støtter.

Den nuværende aftale med DSB står til at udløbe om et års tid.

Forlængelsen af aftalen kommer, på et tidspunkt hvor man står over for nye EU-regler, der i fremtiden vil tvinge sådan en opgave i udbud, og som træder i kraft 25. december.

Regeringen vil igangsætte en analyse af sektoren, der skal danne grundlag for det kommende udbud, siger Thomas Danielsen.

Han ser derfra frem til at drøfte et kommende udbud med de partier, der støtter den nye kontrakt med DSB.

Den nye kontrakt afviger ikke bemærkelsesværdigt fra den tidligere. DSB har samme forpligtigelser over for passagerne som tidligere og forpligtes til at "fortsætte arbejdet med at effektivisere togdriften".

Der er dog en række serviceforbedringer, som DSB skal opfylde i den kommende kontraktperiode over ti år.

Det er blandt andet kortere rejsetider over hele landet. Her skal der skæres 25 minutter af rejsetiden mellem København og Aarhus.

Derudover skal stationerne forbedres, så de kommer til at fremstå tryggere og bedre vedligeholdt.

DSB skal også øge kompensationen til passagerer ved manglende punktlighed.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra transportministeren.

/ritzau/