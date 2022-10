Dyk i gaspriser kan halvere regningen for gaskunder

Prisen på naturgas er faldet til det laveste niveau siden juli.

Det skriver finansmediet MarketWire med henvisning til den hollandske gasbørs TTF.

Mandag formiddag koster gassen omkring 150 euro per megawatt-time. For under to uger siden lå prisen over 200 euro per kilowatt-time.

I slutningen af august toppede den på mere end 300 euro.

Prisfaldet betyder ifølge Børsen, at prisen per kubikmeter gas er faldet fra 34,3 kroner i august til under halvdelen i dag.

Forbliver priserne stabile, kan det halvere en almindelig families årlige gasregning fra 63.000 til 31.000 kroner, hvis de bruger 1840 kubikmeter gas om året. Det viser beregninger, som Danske Bank har foretaget for mediet.

- Det kan virkelig give noget hårdt tiltrængt luft i økonomien, hvis de (priserne, red.) bliver hernede, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Men hun understreger over for Børsen, at meget kan ændre sig.

Priserne er til dels faldet, fordi vejrudsigten lover rimelig varmt vejr for årstiden i Europa.

Derudover er der sket en stigning i importen af flydende gas som erstatning for russisk gas, skriver MarketWire.

Men bliver vinteren kold, og de europæiske gaslagre tømmes hurtigere, kan priserne stige hurtigt, lyder det.

Dertil kommer, at markederne forventer en recession. Slutteligt er priserne stadig meget højere end normalt.

Ifølge Børsen var årsregningen nede på mellem 11.000 og 12.000 kroner, hvis man går to år eller mere tilbage.

Søndag aften åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) for, at en afgift på naturgas kan sænkes til gavn for de omkring 400.000 danske husstande, der er afhængige af et naturgasfyr i deres bolig.

/ritzau/