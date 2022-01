Dykkere redder person op af vandet ved Amager Strandpark

En person er blevet trukket op af vandet og overdraget til behandling hos en akutlæge ved Amager Strandpark.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab mandag omkring klokken 09.45.

Personen blev reddet op af vanddykkere, skriver beredskabet på Twitter.

- Hovedstadens Beredskab til stede på Amager Strandpark grundet melding om bil i vandet i lagunen ud for Jollerampen.

- Indtil videre har HBR (beredskabets, red.) vanddykkere reddet en person op af vandet og overdraget vedkommende til akutlæge på stedet, lyder det i et tweet klokken 09.50.

Godt en halv time senere kan beredskabet fortælle, at indsatsen for dets vedkommende er afsluttet.

- Bil gennemsøgt samt området omkring denne, ingen yderligere personer fundet. Overdraget skadestedet til politiet, skriver Hovedstadens Beredskab i et tweet kort før klokken 10.30.

Det var en melding om en bil i vandet, der fik beredskab og politi til at rykke ud til strandparken, hvor bilen ligger i vandet i lagunen.

Københavns Politi bekræftede, at man er inde over episoden, men at det ikke lå fast, hvad der er sket.

- Vi er ved at undersøge forholdet, men indtil videre ved vi ikke særlig meget, sagde vagtchef Dyre Sønnicksen til Ritzau kort før klokken 09.50.

De første meldinger gik på, at to personer befandt sig i eller omkring bilen.

Der har dog efter beredskabets undersøgelser tilsyneladende kun været tale om en enkelt person.

Det er uvist, om personen, som er reddet op af dykkere, var ved bevidsthed. Der har i løbet af formiddagen heller ikke været oplysninger om vedkommendes tilstand.

Køn og alder på vedkommende er heller ikke oplyst.

/ritzau/