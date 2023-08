Dynamitbombe voldte skader for knap to millioner kroner

Det var ikke al eksplosivstoffet i en dynamitbombe på 4,77 kilo, der gik af, da en mobilreparatørforretning i Dragør i marts blev raseret af en eksplosion. Den del af bomben, som gik af, formåede dog at volde skade for knap to millioner kroner.

Det fremgår af en retsmødebegæring sendt til Københavns Byret fra anklagemyndigheden hos Københavns Politi. Af begæringen fremgår det, at man forventer, at en 23-årig mand vil tilstå sin rolle i sagen.

Et gevaldigt brag afbrød natteroen kort efter midnat den 6. marts i Dragør på den sydøstlige del af Amager. Kort forinden var en gruppe gerningsmænd i en grå bil kørt op bag forretningen Drop 'N' Fix og havde anbragt en bombe.

Ingen personer kom til skade, men der skete store materielle ødelæggelser. I løbet af den første uge foretog politiet flere anholdelser. To mænd og en kvinde blev fængslet.

Kvinden er siden blevet løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.

I juni blev endnu en mand anholdt og fængslet i sagen. Også han er siden blevet løsladt, men er fortsat sigtet.

I retsmødebegæringen fra anklagemyndigheden fremgår den sigtelse, som anklagemyndigheden forventer, at den 23-årige vil erkende sig skyldig i.

Han er sigtet for allerede den 1. marts kort før midnat - altså fire døgn og nogle få minutter før sprængningstidspunktet - at være kørt fra Sverige til Danmark med en bombe bestående af cirka 4,77 kilo dynamit.

Bomben blev ifølge sigtelsen transporteret i en VW Golf og bragt til en adresse på Søvang Allé i Kastrup. Her befandt den sig indtil 6. marts lige efter midnat blev hentet af de formodede medgerningsmænd.

Kørende i en BMW blev bomben bragt til Maglebytorv og anbragt bag Drop 'N' Fix, hvor den eksploderede.

Anklagemyndigheden mener, at der dels er tale om overtrædelse af våbenloven under særdeles skærpende omstændigheder og af straffelovens bestemmelse om at forvolde sprængning med forsæt om at gøre skade på andres person eller formue.

Anklagemyndigheden mener ydermere, at en bestemmelse i straffeloven om forhøjelse af straffen skal bringes i spil, fordi der er tale om besiddelse på offentligt sted af særligt farlige eksplosivstoffer.

Det fremgår af retsmødebegæringen, at eksplosionen forvoldte skader for et beløb på 1.908.066 kroner og 25 øre dels på selve forretningen Drop 'N' Fix og dels på ejendommen, hvori forretningen lå.

Hos anklagemyndigheden oplyser specialanklager Andreas Christensen, at han forud for retsmødet ikke ønsker at oplyse nærmere om sagen, da den indtil videre har været behandlet for lukkede døre.

Han vil derfor heller ikke komme nærmere ind på, hvad der måtte have været motivet til sprængningen.

/ritzau/