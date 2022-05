Dyrere brændstof og valutamodvind giver SAS milliardtab

Der flyver stadig flere passagerer med SAS ovenpå coronakrisen.

Men passagerfremgangen er ikke nok til at opveje for dyrere brændstof og en styrket amerikansk dollar, der er med til at give SAS et milliardunderskud.

Det fremgår af regnskabet fra det skandinaviske flyselskab tirsdag morgen.

I perioden februar til april, der udgør SAS' andet kvartal, har selskabet tabt 1,1 milliard kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en forbedring på mere end 700 millioner kroner i forhold til den samme periode et år tidligere.

Forbedringen skyldes især, at antallet af passagerer er mere end firedoblet til små fire millioner passagerer i andet kvartal.

Det har nemlig været med til at give en omsætning på fem milliarder kroner. Det er mere end en tredobling i forhold til et år tidligere.

Til gengæld har SAS skullet betale mere for brændstoffet til sine fly. Dertil har en stærk dollar givet valutamodvind og kostet selskabet penge.

De to forhold har medvirket til, at selv om SAS har fløjet med flere og fået flere indtægter i kassen, så er der stadig blevet tabt penge.

/ritzau/