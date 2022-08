Dyrt byggeri sætter prop i arkitekternes ordreindgang

Det kan mærkes i byggebranchen, at prisen på byggematerialer og finansiering af byggerier er gået kraftigt i vejret i år.

Jyllands-Posten har talt med en række arkitektfirmaer, der ikke har nær så travlt, som de havde sidste år.

- Vi er jo de første, der mærker, når det begynder at gå nedad. Når folk starter med tankerne om et byggeri, så starter de hos arkitekterne, og der må vi bare sige, at 2022 har været en sand katastrofe for os, siger han til avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er særligt det private boligbyggeri, der er ramt af prisstigningerne. Men også det almene boligbyggeri lider under, at flere projekter bliver udskudt eller måske endda droppet helt.

En trøst kan det dog være, at efterspørgslen på den måde er faldet til et mere normalt niveau. Det siger Lars Autrup, der er direktør i Arkitektforeningen.

- Vi kommer fra et overophedet punkt, hvor folk har haft for meget at lave.

- Den første lille opbremsning vil også bare betyde, at man får vejret. Men mit vigtigste budskab er, at der ikke er nogen, der ved noget endnu, siger han til Jyllands-Posten.

Den faldende ordreindgang har blandt andet betydet, at Danmarks største typehusfirma, Huscompagniet, har set sig nødsaget til at afskedige en række medarbejdere.

/ritzau/