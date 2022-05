Easyjet flyver mod bedre tider - men er stadig i rødt

Selv om der fortsat er restriktioner for flyrejsende i nogle steder af verden, er luftfartsbranchen stille og roligt på vej mod normale tilstande igen.

Det kan ses i Easyjets regnskab for første kvartal, der viser en omsætning på 1,5 milliarder britiske pund.

Det er næsten seks gange så meget som i samme periode sidste år. Antallet af passagerer var også næsten seks gange så højt med 23,4 millioner mod 4,1 i samme periode sidste år.

Alligevel er der fortsat et stykke vej op til balance i regnskabet. Det underliggende underskud før skat endte således på 545 millioner pund.

Easyjet plejer normalt at være gode til at fylde sine fly. Det var også tilfældet i det forgangne kvartal, hvor der i snit var solgt 77,3 procent af pladserne.

Selskabet fortæller desuden i sin regnskabsmeddelelse, at man allerede har solgt 76 procent af pladserne i tredje kvartal, og at man snart venter at være oppe på samme passagerkapacitet som før coronaen.

I tredje kvartal regner man med at nå op på 90 procent af 2019-kapaciteten, og i fjerde kvartal forventes tallet at nå op på 97 procent.

/ritzau/