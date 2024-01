Ebbe Preisler forsøgte selvmord men vil nu leve videre

81-årige Ebbe Preisler har fundet noget at leve for og vil leve videre.

Det fortæller han fredag til B.T. efter sin kones bisættelse.

- Jeg har brugt rigtig meget tid på det plejehjem for at hjælpe hende og passe hende, så nu må jeg finde ud af, hvad der skal fyldes ind i den tid. Men jeg vil ytre mig. Jeg holder meget af at skrive og sige ting, siger han til mediet.

Ebbe Preisler har erkendt tidligt om morgenen den 27. december at have givet sin syge kone, Mariann Preisler, en dødelig dosis metadon på plejehjemmet Dronning Anne-Marie Centret på Frederiksberg.

Efterfølgende forsøgte han tilsyneladende at begå selvmord.

På hendes natbord lå et afskedsbrev underskrevet af hendes mand. Her takkede han personalet på plejehjemmet for deres indsats, og han skrev, at han havde givet sin hustru en dødbringende dosis medicin.

Han er sigtet for at have dræbt hende, hvilket han nægter sig skyldig i.

Fredag besluttede Østre Landsret af stadfæste byrettens afgørelse om at løslade Preisler fra hans varetægtsfængsling. Han havde været varetægtsfængslet siden 30. december.

Ebbe Preisler fortæller videre til B.T. efter bisættelsen, at han er rørt over den opbakning, han har fået, og at han er lettet over at være blevet løsladt.

Ebbe Preisler og hans hustru fik i september bragt en kronik i Politiken, hvor de fortalte, at de ønskede hjælp til at afslutte livet sammen. Mariann Preisler var alvorligt syg med Parkinson.

Selv lider han af både lungesygdommen KOL og kræft.

Både byretten og landsretten har vurderet, at der ikke er grundlag for at fængsle ham for at have overtrådt straffelovens paragraf 239, der handler om "medlidenhedsdrab".

Han er i stedet sigtet og fængslet for at have overtrådt paragraf 237, der handler om drab.

