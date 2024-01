Ebbe Preisler slår fast: Min kone sagde hun ville dø

Mariann Preisler var afklaret, da hun 26. december sagde til sin mand, Ebbe Preisler, at hun ville dø.

Det fortæller Ebbe Preisler, der onsdag er til stede i et retsmøde i Retten på Frederiksberg, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt hans varetægtsfængsling skal forlænges.

Dørene til retsmøde forblev åbne trods en anmodning fra anklager Emilie Andersen om at lukke dem, som det skete, da Preisler blev fremstillet i et grundlovsforhør 30. december.

Det var derfor muligt for pressen at følge med, da Preisler fortalte om en korrespondance, han havde med sin kone 26. december - dagen inden hun døde.

Preisler fortalte, at han om formiddagen var kommet ud til sin kone på det plejehjem, hun boede på.

- Hun sad i sin gyngestol og græd. Det var sandelig usædvanligt. Hun havde kun grædt ganske få gange i løbet af de seneste år, siger Preisler onsdag.

- Jeg satte mig ved siden af hende, og hun sagde, "jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere". Så spurgte jeg, om det var i dag, vi skulle gøre det. Så siger hun "ja". Så sagde jeg, "er det i dag, du vil dø?", og så sagde hun "ja".

Ebbe Preisler nægter sig skyldig i at have overtrådt straffelovens paragraf om drab, men har erkendt, at han tidligt om morgenen 27. december gav sin kone en dødelig dosis metadon.

Efterfølgende tog han hjem til sin lejlighed, sendte en afskedsmail til familie og venner og forsøgte at tage livet af sig selv. Men det lykkedes altså ikke.

Ægteparret Preisler gjorde i en kronik bragt af Politiken i september udtryk for, at de ønskede at dø sammen, og ifølge Ebbe Preisler havde hans kone givet klart udtryk for, at hun ville dø.

/ritzau/