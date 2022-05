ECB-chef tror på farvel til negative renter til efteråret

De negative renter fra Den Europæiske Centralbank (ECB) kan være slut i efteråret, skriver ECB-chef Christine Lagarde i et opslag mandag.

Den ledende rente i ECB har i flere år været negativ. Men Lagarde varsler mandag, at der kan forventes rentestigninger, som burde løfte den ledende rente til nul eller over fra september.

- Baseret på den nuværende udsigt er det sandsynligt, at vi er i en position til at forlade negative renter ved udgangen af tredje kvartal, skriver Lagarde.

Når centralbanker sænker renten - endda helt ned i negativt niveau - kan det ofte være i et forsøg på at øge prisstigninger - også kaldet inflation. Det er ECB's målsætning at have en stabil inflation omkring to procent.

Men siden Ruslands invasion af Ukraine er energi- og fødevarepriser steget meget mere end blot to procent, og det har også trukket andre priser med sig op.

Set over de 27 EU-lande var priserne i april 8,1 procent højere end samme tid sidste år. Derfor har ECB's mission ændret sig drastisk.

Et ofte brugt greb til at bremse prisstigninger er, at centralbanker øger renten - og altså prisen for at låne penge. Når priserne stiger, er det også et udtryk for, at pengene er blevet mindre værd.

Når renten stiger - og prisen for at låne penge dermed vokser - bliver det mere værdifuldt at have penge.

Christine Lagarde skriver, at ECB forventer at hæve renten til juli. Det vil ikke kun påvirke de lande, der har euro. I Danmark følger Nationalbanken det, der kaldes fastkurspolitik.

Dermed skal den danske krone gerne have en stabil værdi i forhold euroen. Så den ledende rente i Nationalbanken følger ECB's rente.

Ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, vil de negative renter i Nationalbanken formentligt også være fortid inden længe.

- Efter dagens udmelding fra Christine Lagarde ligger det nu i kortene, at ECB kommer med den første renteforhøjelse i enten juli eller september, skriver han i en analyse.

- Hvis den danske Nationalbank som vanligt følger trop, så vil den ledende rente herhjemme igen gå i plus inden årets udgang.

- Vi nærmer os dermed nu afslutningen på en periode på hele seks år, hvor den ledende rente herhjemme har været låst fast i det negative territorium.

