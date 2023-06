ECB-chef varsler ny rentestigning: Vi er ikke færdige

Medmindre der sker noget mærkbart, kommer Den Europæiske Centralbank (ECB) til at hæve sin rente igen i juli. Det siger ECB-chef Christine Lagarde tirsdag i en tale i Portugal.

- Vi har endnu ikke set den fulde effekt af rentestigningerne, som vi har besluttet siden sidste juli - samlet set 400 basispoint (fire procentpoint, red.). Men vores arbejde er ikke færdig, siger hun.

- Medmindre der sker en materiel forandring i udsigterne, vil vi fortsætte med at hæve renterne i juli.

I samme tale fortæller Lagarde, at det er svært for ECB at sige, hvornår rentestigningerne holder op igen.

Det er ifølge Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen, usikkerhed om, hvordan inflationen udvikler sig, der får ECB-chefen til at tale med uld i mund.

Det er blandt andet, fordi ECB aldrig har hævet renten så hurtigt før. Rentestigninger skal efter hensigten dæmpe lysten til forbrug og øge lysten til opsparing. Dermed er det med til at tage tempoet ud af økonomien.

Men det tager tid, før det slår igennem. Imens skal centralbanken forsøge at regne ud, om den har hævet renten nok til at få den ønskede effekt, eller om den stadig skal hæves mere.

- Der er stor usikkerhed om effekterne af den hurtige og kraftige opstramning af pengepolitikken, siger Allan Sørensen.

- Derfor vil ECB holde nøje øje med økonomien og inflationen, og vurdere fra møde til møde om der skal justeres på pengepolitikken.

Inflationen er de seneste par år steget usædvanligt meget. Det har særligt været drevet af højere energipriser.

For at se om de højere energipriser har medført prisstigninger mere generelt i samfundet, kigger økonomer nogle gange på det, der kaldes kerneinflationen, som ser bort fra prisudviklingen på fødevarer og energi.

- Kerneinflationen har vist sig at være meget stædig. Derfor fortsætter ECB kursen med rentestigning, siger Allan Sørensen og peger på, at kerneinflationen i lande, der har euroen som valuta, kun er faldet de seneste to måneder.

/ritzau/