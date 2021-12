ECB fastholder rekordlav rente og slutdato for hjælpepakke

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder sin ledende rente på rekordlave minus 0,5 procent.

Det oplyser ECB torsdag i en meddelelse efter sit seneste rentemøde.

ECB har heller ikke ændret slutdatoen for den gigantiske hjælpepakke, der er blevet søsat i forbindelse med coronakrisen.

Hjælpepakken har en værdi af 13.760 milliarder kroner og består af opkøb af obligationer. Det er en størrelse svarende til omtrent fem gange Danmarks årlige bruttonationalprodukt, bnp.

Efter torsdagens møde holder ECB fast i, at hjælpepakken skal udløbe til marts næste år.

Til gengæld har ECB valgt at skrue på sit almindelige opkøbsprogram. Ligesom den hjælpepakke, der er søsat under coronakrisen, går opkøbsprogrammet ud på løbende at opkøbe obligationer for at støtte økonomien.

I andet kvartal 2022 vil ECB opkøbe obligationer for 40 milliarder euro om måneden. Det er en fordobling i forhold til de 20 milliarder euro, der tidligere er blevet opkøbt for.

Efterfølgende vil opkøbstempoet i tredje kvartal blive skruet ned til 30 milliarder euro om måneden.

Først fra oktober 2022 vil ECB gå tilbage til at købe for 20 milliarder euro om måneden, og programmet ventes at blive stoppet, inden den toneangivende rente står for at blive hævet, oplyser ECB.

I Arbejdernes Landsbank forventer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at der tidligst kommer en renteforhøjelse fra ECB i 2023.

- Set med danske briller vil de fortsat lave renter hos ECB bidrage til at holde de korte renter i nogenlunde snor, hvilket også gælder for de danske boligejere med variabel rente.

- Vi er dog ikke så meget i tvivl om, at pilen for renterne generelt peger op. Også de danske, siger Jeppe Juul Borre.

ECB er centralbank for eurozonen. Den sætter eurozonens rente og kan også skabe flere euro efter behov og stabilisere økonomierne i eurozonen ved at opkøbe eller sælge statsobligationer.

/ritzau/