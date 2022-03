ECB fastholder renten men kridter op til rentestigning

Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet for nuværende ikke at ændre sin indskudsrente.

Det oplyser banken torsdag efter sit seneste rentemøde.

Indskudsrenten hedder dermed fortsat minus 0,50 procent. Det er rekordlavt.

Den negative indskudsrente er den rente, som banker i eurozonen betaler for at have deres overskydende penge stående hos ECB.

Renten har i sidste ende betydning for renterne på opsparinger og boliglån.

I en meddelelse fortæller ECB, at ændringer i renten først vil finde sted noget tid efter slutningen af bankens opkøbsprogram. Ændringerne vil ske gradvist.

Opkøbsprogrammet har skullet understøtte den europæiske økonomi ved at købe statsobligationer for mange milliarder hver måned.

Hvis ECB vurderer, at den økonomiske tilstand ser fornuftig ud, planlægges der efter at stoppe opkøbene i tredje kvartal 2022.

Det er særligt inflationen, der er en stor hovedpine for ECB, som sigter efter en stabil inflation på to procent.

- ECB er fanget i et utroligt stort dilemma, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Den høje inflation og manglen på arbejdskraft kalder helt klart på en markant pengepolitisk opstramning, men usikkerhed og faren for lav vækst taler for at vente lidt.

I februar var inflationen i eurolandene på 5,8 procent.

Fraregnet energi og fødevarer, der kan bevæge sig meget, var inflationen 2,9 procent. Det er det, der også kendes som kerneinflationen.

Den i forvejen høje inflation vil formentlig tage til de kommende måneder. Især fordi mange råvarer er steget kraftigt i pris efter Ruslands invasion af Ukraine.

Sammen med de afledte sanktioner giver krigen i Ukraine lige nu usikkerhed og lav vækst, bemærker Allan Sørensen.

- Selv om inflationen er skræmmende høj, så er ECB ikke klar til at bremse den meget lempelige pengepolitik med renteforhøjelser endnu.

- Der er dog skruet op for tempoet i afviklingen af opkøbsprogrammet.

- Renteforhøjelser fra ECB vil formentlig tidligst komme på tale efter afviklingen af opkøbsprogrammet, siger Allan Sørensen.

/ritzau/