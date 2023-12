ECB fastholder renten på højt niveau

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder igen renten.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra banken torsdag.

Det sker efter et år med en række renteforhøjelser.

Dermed ligger styringsrenten på 4 procent efter renteforhøjelser på i alt 4,5 procentpoint siden juli 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med dagens melding er det anden gang i træk, at centralbanken vælger ikke at øge renten yderligere.

- Der er langt om længe kommet ro på renten hos ECB. Det er ufattelig positivt, skriver cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre i en kommentar.

Meldinger kommer, efter at også den amerikanske centralbank (Fed) onsdag fastholdt renten.

Den melding førte i dag til stigninger på børserne i Danmark og andre steder i verden.

Flere økonomer regner med, at ECB først næste år vil sænke renten igen.

- Vi står på rentetoppen og kan se frem mod lavere renter i løbet af 2024, siger Allan Sørensen, cheføkonom hos DI, i en skriftlig kommentar.

Han regner først med, at det sker til foråret.

- Der skal være endegyldigt styr på inflationen, inden ECB slækker på pengepolitikken, vurderer Sørensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det seneste foreløbige bud på inflationen for november i de lande, der har euroen som valuta, lød på en årsstigning på 2,4 procent i den måned.

Det var det laveste niveau i over to år og et klart fald fra oktober, hvor forbrugerpriserne var steget med 2,9 procent på et år.

Men kerneinflationen - som mange økonomer skeler til - lå på et højere niveau.

Den var på 3,6 procent i november sammenlignet med et år forinden.

ECB sigter efter en inflation på 2 procent på mellemlang sigt, hvorfor niveauet fortsat er højt. Derfor stilles heller ikke umiddelbart rentesænkninger i udsigt.

- De toneangivende ECB-renter er på niveauer, som hvis de fastholdes tilstrækkeligt længe, vil give et markant bidrag til inflationsmålet, skriver ECB i en meddelelse.

/ritzau/