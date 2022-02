ECB holder rente uændret - men rentestigninger lurer

Den Europæiske Centralbank fastholder efter et bestyrelsesmøde torsdag den europæiske rente på et rekordlavt niveau, skriver AFP.

Men en rekordhøj inflation i flere måneder får en række ledende markedsanalytikere til at gætte på, at der i løbet af 2022 kommer mere end en renteforhøjelse, skriver Financial Times.

I december blev inflationen i euroområdet opgjort til 5,0. Bankanalytikere havde forventet, at det ville falde til 4,4 i januar.

Men da tallet blev offentliggjort onsdag, ramte det 5,1 procent.

/ritzau/