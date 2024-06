Den Europæiske Centralbank (ECB) sænker renten for første gang siden 2019.

Den sænkes med 0,25 procentpoint til 3,75 procent. Det fremgår af ECB's hjemmeside.

Det var på forhånd ventet, at ECB ville sænke renten torsdag. Alligevel mener Jeppe Juul Borre, som er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, at det er et stort øjeblik.

- Der har været optræk til det i et godt stykke tid, og nu kommer den så endelig. Og så skal vi immervæk et halvt årti tilbage, siden ECB sidste gang sænkede renten. Så det er alt andet end hverdagskost det her, skriver han i en kommentar til tallene.

ECB's mål er at sikre en inflation på to procent i de lande, som bruger euro som valuta.

De nyeste tal viser dog, at inflationen holder sig stædigt over to procent. Et estimat fra EU's statistikkontor, Eurostat, peger på, at inflationen i eurolandene landede på 2,6 procent i maj. Måneden før lå den på 2,4 procent.

Dagens rentesænkning er en god nyhed for boligejere med variabel rente, påpeger Jeppe Juul Borre.

- Vi har allerede set et lille fald i netop de variable boliglånsrenter ud fra den blotte forventning til, at ECB vil gå ind i en periode med rentesænkninger. Og det lever ECB op til i dag, skriver han.

ECB er centralbank for de lande, som bruger euro som valuta. Alligevel har det også betydning for danske forbrugere, når ECB justerer renten.

Det skyldes, at Danmark har fastkurspolitik, og at Nationalbanken derfor gør, hvad den kan, for at sikre, at kronen altid holder en fast kurs over for euroen.

Derfor forventes det, at Nationalbanken vil følge i ECB's fodspor og sænke sin ledende rente senere torsdag.

