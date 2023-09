ECB sætter for 10. gang i træk renten op

Den Europæiske Centralbank (ECB) sætter den ledende rente op med et kvart procentpoint til 4 procent.

Det meddeler ECB.

Det er 10. gang i træk, at renten sættes op. Der er tale om et rekordniveau.

- ECB trykker på renteknappen. Knappen har været rødglødende i over et år, som har bragt 10 renteforhøjelser på stribe, konstaterer Jeppe Juul Borre, der cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Det kan mærkes hos boligejere og i den brede økonomi. Meget tyder dog på, at der ikke kommer flere renteforhøjelser fra ECB, selv om intet står mejslet i sten, siger han.

Formålet med renteforhøjelserne er at stoppe og rulle inflationen tilbage i euroområdet.

Europæisk økonomi har vist svaghedstegn, men prispresset er stadig for højt til ECB's temperament, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

ECB forventer, at kerneinflationen i eurozonen aftager fra 5,1 procent i 2023 til 2,9 procent næste år og 2,2 procent i 2025.

Inflationen er halveret, siden priserne begyndte at løbe stærkt sidste år.

Men stigende energipriser giver lige nu et inflationært pres.

Forklaringen skal blandt andet findes i Rusland og Saudi-Arabien. De to lande er ifølge Financial Times blevet enige om at skære i olieproduktionen som en del af Opec.

Ifølge Financial Times er Ruslands og Saudi-Arabiens mål at presse prisen på en tønde olie op på 100 dollar fra de nuværende cirka 90 dollar.

Tine Choi Danielsen, der er chefstrateg i PFA. tror på, at ECB kommer til at skele til USA, hvor de seneste inflationstal for august viste, at højere energipriser er med til at presse inflationen i landet op.

