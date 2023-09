Effekt af skatterabat på antal handler overrasker boligøkonom

Markedet for ejerlejligheder er på vej op i omdrejninger, hvis man kigger på antallet af handler.

Det viser nye tal fra Boligsiden.

Her fremgår det, at der er blevet solgt 1434 lejligheder i hele landet i august. Det er 16,7 procent flere end i juli.

Særligt i København er aktiviteten steget. Her blev der i august solgt 25 procent flere lejligheder end i juli.

Spørger man Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, skal det markant stigende handelsniveau i København forklares med de nye boligskatteregler, som træder i kraft i 2024.

Mange lejligheder i København står nemlig til at stige i boligskat. Men køber man ejendommen inden 1. januar 2024, får man en skatterabat.

- Udviklingen i København ser anderledes ud end eksempelvis i Aarhus. Det fortæller os, at der især i København er et ønske om at sikre sig en lejlighed inden årsskiftet, siger Mira Lie Nielsen.

Antallet af solgte ejerlejligheder i København var i august på det højeste niveau i 17 måneder.

Det har overrasket Mira Lie Nielsen, at så mange boligkøbere handler på at sikre sig en skatterabat.

- Da boligskatterne skulle være kommet i 2021, så vi ikke samme handelsfremgang ske, siger hun.

Det stigende antal handler har været medvirkende til, at priserne på lejligheder har været stigende de seneste måneder.

Tidligere viste tal fra Boligsiden, at priserne på ejerlejligheder i Region Hovedstaden var steget med 1,1 procent i august.

Men når det nye boligskattesystem træder i kraft ved årsskiftet, vil det være med til at presse prisen på lejligheder i København ned.

- Det bliver dyrere at bo i lejlighed, og de faste udgifter vil stige. Det betyder et pres ned ad på priserne. Omvendt er der skattelettelser i udsigt til langt de fleste husejere, siger Mira Lie Nielsen.

Hun tilføjer dog, at andre ting trækker i den modsatte retning. Eksempelvis står danskerne over for væsentlige lønstigninger efter de seneste overenskomstforhandlinger, og arbejdsløsheden er samtidig lav.

/ritzau/