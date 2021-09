Efter 16 måneder: Pris på sommerhuse falder

Det smitter nu tilsyneladende af på markedet for danske sommerhuse, at verden er ved at åbne igen efter coronapandemien.

Efter næsten halvandet år med uafbrudte stigninger er priserne på sommerhuse faldet den seneste måned.

På landsplan faldt priserne i gennemsnit 0,3 procent fra juli til august. Det viser tal fra Boligsiden, som Nykredit har korrigeret for sæsonudsving.

Boligøkonom Mira Lie Nielsen kalder det naturligt, at priserne på sommerhuse tager et lille dyk.

Sommerhusmarkedet har været igennem en ekstraordinær periode under pandemien med rekordmange salg sidste år og høj aktivitet i begyndelsen af 2021.

- Det var naturligt udløst af, at man ikke kunne komme ud at rejse og skulle holde ferie derhjemme, og derfor valgte ekstraordinært mange at købe sommerhus, siger hun.

- Nu er det akutte behov for at finde et sommerhus forsvundet, fordi man kan rejse igen. Samtidig er priserne steget så meget mange steder, at det skorter på købere.

Mira Lie Nielsen vurderer, at priserne generelt er på vej nedad. Man risikerer derfor at tabe penge, hvis man har købt sommerhus for nylig og allerede overvejer at sælge igen.

- Vi har set toppen og forventer prisfald i de kommende måneder og år. Når priserne stiger 25-30 procent på kort tid, så vil man se prisfald, når den ekstraordinære efterspørgsel forsvinder, siger Nykredits boligøkonom.

Også for huse og lejligheder er priserne ved at jævne ud. Priserne steg "kun" 0,2-0,3 procent fra juli til august.

Det flugter med udviklingen de seneste måneder, hvor der er kommet mere ro på markedet.

- Antallet af handler er faldet i løbet af foråret og sommeren, og samtidig har priserne nået et niveau, hvor færre købere kan være med. Derfor ser vi en afdæmpet udvikling i priserne, siger Mira Lie Nielsen.

Ifølge økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer har regeringen med opbremsningen i boligpriserne fået et ekstra argument for ikke at gribe ind.

- Det letter i hvert fald bekymringen for, om der er en decideret boligboble.

- Man er bekymret for, at priserne stiger med en sådan hast, at folk køber for at få en spekulationsgevinst og dermed holder boligpriserne kunstigt oppe. I det lys reducerer prisfaldet behovet for regulering, siger han til Ritzau.

Det kræver dog nok flere observationer, hvis man skal være sikker på, at der er tale om en vedvarende tendens, tilføjer Michael Svarer.

Det Systemiske Risikoråd, som skal overvåge den finansielle sektor i Danmark, indstillede i juni til regeringen at stramme mulighederne for afdragsfrie lån mod pant i fast ejendom.

- Det primære formål er at øge boligejernes - og dansk økonomis - robusthed over for faldende boligpriser, stigende renter og andre negative økonomiske stød, der kan ramme den enkelte boligejer eller dansk økonomi mere generelt, lød det fra Risikorådet.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) afviste dog anbefalingerne.

- Regeringen har en forventning om – på lige fod med de økonomiske vismænd – at priserne dæmpes igen på grund af genåbningen af samfundet og forventningen om stigende renter, skrev Simon Kollerup den 22. juni.

