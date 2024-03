Efter Apple Pay-succes: Prisen på dankortbetaling stiger

Det bliver dyrere for butikkerne af tage imod Dankortet fremover.

Nets varsler i en pressemeddelelse, at selskabet hæver prisen for at tage imod dankort i fysisk handel med 8,9 procent.

Årsagen er, at antallet af transaktioner, hvor Dankortet indgår, er faldende. Og da udgifterne til at drive systemet ikke falder tilsvarende, må prisen op.

Nets satte ellers prisen for at bruge Dankortet ned i 2022, men nu bliver rabatten altså rullet tilbage.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er den hastige udbredelse af Apple Pay i butikkerne, der er den primære årsag til udviklingen, siger Esben Torpe Jørgensen, der er direktør i Nets med ansvar for dankort.

Han fremhæver dog, at Dankortet fortsat er den billigste løsning på markedet.

/ritzau/