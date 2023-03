Efter bankfusion: Bankaktier i hele Europa falder

Tilliden til den finansielle sektor er endnu ikke genoprettet efter nyheden om, at den schweiziske bank Credit Suisse bliver overtaget af konkurrenten UBS.

Det fortæller Tine Choi Danielsen, der er chefstrateg i pensionskassen PFA.

- Det skaber usikkerhed, når vi får sådan en hændelse, og investorerne trækker følehornene til sig, siger hun.

Mandag morgen står både danske og internationale banker til pæne fald på børserne.

Faldene kommer ikke som en overraskelse for Tine Choi Danielsen.

De er især en reaktion på, at den schweiziske finansmyndighed Finma, har besluttet at Credit Suisse skal nedskrive samtlige af dens AT1-obligationer til nul.

- Investorerne har hele tiden vidst, at det var en risiko. Men nu kigger de deres obligationer igennem og sælger ud i de banker, de vurderer kunne ende i samme situation, forklarer hun.

AT1-obligationer blev introduceret efter finanskrisen i 2008 for at give banker et redskab til at konvertere investeringer om til egenkapital, hvis en bank er i knibe med likviditet.

Det er en slags investering, som banker i visse tilfælde kan nedskrive værdien af for at sikre penge til at operere. AT1-obligationer udgør derfor en større risiko, men kan også resultere i et bedre afkast.

Omkring klokken 10.30 ligger både Danske Bank og Sydbank til fald mellem to og tre procent. Den tyske bank Deutsche Bank ligger til et fald på lidt over fire procent.

Credit Suisse står selv til et fald på over 60 procent, mens UBS er nede med næsten ni procent.

Faldet sker, efter at UBS søndag blev enig med Credit Suisse om at overtage banken for cirka 22,7 milliarder danske kroner. Det svarer til omkring en tredjedel af den værdi, banken havde efter børsluk fredag.

Søndag meddelte USA's centralbank, at den sammen med flere andre centralbanker - heriblandt den schweiziske centralbank og Den Europæiske Centralbank (ECB) - har indgået en aftale, der skal hjælpe, hvis en enkeltbank mangler likviditet i en anden valuta.

- Banksystemet bygger på tillid. Findes den ikke, får vi noget, der minder om finanskrisen, siger Tine Choi Danielsen.

- Myndighederne har heldigvis lært, at det er ekstremt vigtigt at sikre, at tilliden er der. Derfor er de også hurtigt ude. Men uanset hvad, skaber det noget usikkerhed, som vil vare ved et stykke tid.

