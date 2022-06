Efter brand i Zoo: Giraffer kan få nætter under åben himmel

Ingen giraffer er kommet noget til under brand i girafhus. De kan måske se frem til et par nætter i det fri.

Der er ikke umiddelbart sket noget med girafferne i Zoologisk Have i København efter en brand i havens girafhus tidlig mandag morgen. Det oplyser Københavns Zoos kommunikationschef, Jacob Munkholm Hoeck.

Til gengæld kan girafferne meget vel se frem til at skulle tilbringe i hvert fald et par nætter ude i det fri.

- Lige nu er de i gang med efterslukning og save nogle loftsbrædder ned. Det er ikke sådan, at huset er brændt ned til grunden, men jeg ved ikke, hvad status er derinde.

- Det kan jo godt være, at man ikke kan gå derind at sikkerhedsmæssige årsager, siger Jacob Munkholm Hoeck mandag morgen fra København Zoo.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det gode er, at vi er i sommerperioden. Om sommeren er dyrene ret ofte på Savannen hele natten. Så skulle det være sådan, at der går lidt, før de kan komme ind i stalden igen, så er det faktisk ikke den helt store katastrofe på den her tid af året.

Spørgsmål: Og girafferne har ikke noget imod lidt regnvejr?

- Det håber jeg ikke, griner Jacob Munkholm Hoeck og tilføjer:

- De bor her jo normalt, så de er jo vant til lidt af hvert.

Branden blev opdaget af en af Københavns Zoos ansatte tidlig mandag morgen. Han alarmerede ifølge Jacob Munkholm Hoeck al beredskab.

- Det betød, at man ret hurtigt kan få åbent for dyrene, så girafferne kan komme ud på savannen (giraffernes udeområde, red.), siger kommunikationschefen.

- Så vurderer man samtidig, at næsehornene også skal lukkes ud, da den stald ligger relativt tæt på girafhuset.

Der har girafferne befundet sig siden - og der er tilsyneladende intet i vejen med dem.

- Jeg står lige nu på broen over savannen og ser på fire giraffer og en giraf-unge, og de ser meget nysgerrige ud, men ser ud til at være ved godt mod ellers, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Heller ikke næsehorn ser ud til at have lidt nogen skade. Til gengæld er dyrlægerne i Zoo opmærksomme på, at nogle væverfugle måske er blevet udsat for noget røg fra branden.

Til TV 2 oplyser Zoologisk Have i København, at haven åbner mandag trods branden. Der vil være et område, der er afspærret omkring girafhuset, men ellers vil haven være åben som vanlig.

/ritzau/