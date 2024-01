Efter dage med sne- og vandkaos er de fleste veje atter farbare

Efter flere dage med bøvl på en række af de større veje er meldingen fra Vejdirektoratet lørdag formiddag, at vejene over hele landet er fremkommelige.

Blandt andet har havarerede lastbiler forårsaget lange motorvejskøer i Østjylland, og på Lolland blev en motorvej oversvømmet og af den grund afspærret i en periode.

- Status er nu, at der er fremkommeligt i stort set hele Danmark. Men man kører fortsat og rydder sne og salter, hvor der er behov for det, fortæller vagthavende Kenneth Andersen i Vejdirektoratets Trafikcenter.

I særlig grad har Motorvej E45 i Østjylland lidt under det barske vejrlig.

Natten til torsdag blev bilister nødsaget til at overnatte i deres biler, da der opstod en kø på op mod 30 kilometer på strækningen mellem Aarhus og Randers.

Netop på E45 har Vejdirektoratet natten til lørdag været i gang med at fjerne is og sne. Arbejdet er lørdag fortsat i gang.

- Der er flere steder, hvor is og sne er blevet kørt så hårdt sammen, at det ligger fast på vejene. Det arbejder man på højtryk på at få fjernet, fortæller Kenneth Andersen.

Østjyllands Politi har i flere dage frarådet al unødig udkørsel. Lørdag formiddag er meldingen den samme.

Vagtchef Chris Mose fortæller, at de relevante myndigheder - det vil sige politikredsens kommuner, Vejdirektoratet og politiet - klokken 11 lørdag holder møde med henblik på at vurdere, om man skal ændre på den udmelding.

- Efter mødet vil vi melde ud, hvad man er nået frem til, fortæller Chris Mose.

Selv om vejene er farbare, advarer myndighederne alligevel bilisterne om at passe på. For temperaturen er lav, og det kan give glat føre.

- Pas på hinanden i trafikken. Der er fortsat sne- og isglatte veje i hele politikredsen, selv om der mange steder er blevet sneryddet. Kør forsigtigt og altid efter forholdene, lyder det eksempelvis fra Sydøstjyllands Politi på det sociale medie X.

Fra Vejdirektoratet er meldingen den samme:

- Hvis man skal ud at køre, skal man køre i god tid og sørge for at holde god afstand til forankørende. Og så er det altid en god ting at tage lidt ekstra varmt tøj, et tæppe, noget varmt at drikke og noget ekstra at spise med i bilen, lyder det fra vagthavende Kenneth Andersen.

