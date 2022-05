Efter dom til dansker: Nigeria får dansk protest over dødsstraf

Fredag er en dansker blevet idømt dødsstraf i Nigeria for et dobbeltdrab, oplyser nigerianske medier og TV 2.

Det betyder, at Nigeria snart vil modtage en dansk protest over brugen af dødsstraf, oplyser Udenrigsministeriet.

- Vi har i dag modtaget meddelelse om, at en dansk statsborger er idømt dødsstraf i Nigeria, oplyser Udenrigsministeriet i en mail til Ritzau.

- Danmark og øvrige EU-lande tager i alle fora stærkt afstand fra alle former for dødsstraf og arbejder konstant for afskaffelse af dødsstraf og indførelse af moratorium for eksekvering af dødsstraf.

- Vi vil igen i stærke vendinger gøre nigerianske myndigheder opmærksom på Danmarks afstandtagen til dødsstraf.

Danskere Peter Nielsen har fredag fået sin dom i en sag, hvor han var anklaget for drab på sin nigerianske hustru og 3-årige datter.

Drabet blev begået og anmeldt i 2018. Siden de nigerianske myndigheder varetægtsfængslede danskeren, har Udenrigsministeriet ydet konsulær bistand i sagen.

Peter Nielsen har ifølge det nigerianske medie The Guardian erklæret sig uskyldig i begge drab.

- Den konsulære bistand vil fortsætte, også under eventuelle kommende ankesager, skriver Udenrigsministeriet.

Dommen er afsagt i Lagos High Court. Ifølge TV 2 kan dommen ankes til landets højesteret. Det fremgår ikke, hvorvidt dommen er blevet anket.

Samtidig noterer Udenrigsministeriet, at selv om Peter Nielsen har fået en dødsstraf, er det ikke ensbetydende med, at han omgående skal møde sin straf.

- Vi har noteret os, at Nigeria ikke har eksekveret dødsstraf i flere år, skriver Udenrigsministeriet.

Ministeriet henviser desuden til, at det har tavshedspligt i personsager, og derfor ikke ønsker at bidrage med yderligere til den konkrete sag.

/ritzau/