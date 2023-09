Efter eksplosion og skud reagerer politiet med visitationszone

Efter voldsomme hændelser indfører Fyns Politi visitationszoner i Vollsmose og andre steder i Odense. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Blandt andet har der været et skyderi, og natten til fredag skete en sprængning ved Bredagerløkken.

Ved eksplosionen kom en 59-årig mand til skade. Ingen blev ramt i forbindelse med skyderiet, der fandt sted tirsdag.

Visitationszonen gælder foreløbig frem til fredag 6. oktober.

Beslutningen indebærer, at politifolk ikke behøver at have en begrundet mistanke, før de skrider til visitation af borgere eller deres biler.

I pressemeddelelsen forklarer politidirektør Arne Gram, at politiet nu får mulighed for at "lægge ekstra pres på de personer, vi mistænker for at begå alvorlig kriminalitet i det offentlige rum".

Zonen omfatter blandt andet Vollsmose, dele af Korsløkkeparken og Tornbjerg.

Om initiativet i øvrigt siger politidirektøren:

- Jeg har fuld forståelse for, at det, vi har været vidner til gennem det seneste stykke tid, har skabt utryghed blandt helt almindelige borgere, og det skal vi selvfølgelig til livs så hurtigt som muligt, udtaler Arne Gram.

Det regionale medie fyns.dk har tidligere fredag oplyst, at politiet har anholdt seks mænd. De sigtes for besiddelse af knive og signalpistol.

/ritzau/