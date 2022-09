Efter et par måneders stigning: Ro på ledigheden i august

Efter et par måneder med små stigninger i ledigheden, gik det i august den anden vej. Ledigheden faldt med 1200 personer, hvilket bragte det samlede antal ledige ned på 77.300 personer.

Det viser tal fra Danmarks Statistik fredag.

En del af faldet på de 1200 hænger sammen med, at der i august var 500 færre ukrainske flygtninge, der stod registreret som ledige.

Dermed er ledigheden på 2,7 procent af arbejdsstyrken.

- Det er overraskende godt nyt, at ledigheden ikke stiger i august, skriver Dansk Erhvervs seniorøkonom Kristian Skriver i en analyse af ledighedstallene.

- At ledigheden falder i august er en solstrålehistorie i en tid, hvor de fleste nøgletal peger i den forkerte retning. Det understreger, at selvom efterspørgslen efter arbejdskraft er dalende, så er efterspørgslen fortsat høj.

Ligesom mange andre økonomer forventer han dog, at ledigheden vil stige i takt med, at en række faktorer sætter ind. Helt konkret er der bekymringer for begge de to store motorer i dansk økonomi: Eksporten og privatforbruget.

Selvom privatforbruget for nu ser ud til at holde stand, er de danske forbrugere mere pessimistiske end de nogensinde har været i deres syn på deres egen og dansk økonomi.

Samtidig frygter man for stilstand eller decideret recession i nogle af de lande, som Danmark sælger mest til.

Ifølge Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, er det danske arbejdsmarked og den tårnhøje beskæftigelse stadig dansk økonomis stærkeste kort:

- Alt i alt bekræfter dagens tal os i, at vi endnu ikke har set den reelle vending på det danske arbejdsmarked, men mere, at ledigheden er nogenlunde stabil på et meget lavt niveau, skriver han i en analyse.

- Vi har indikatorer, der peger mod lavere efterspørgsel efter arbejdskraft, men det er altså ikke slået igennem endnu på den faktiske ledighed, og det er en vigtig grund til, at man ikke rigtig kan tale om en økonomisk krise lige nu, trods problemer på mange andre områder.

