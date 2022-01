Efter flere år med fald: Danskerne låner mere uden afdrag

De afdragsfrie lån er igen kommet på radaren, når danskerne skal låne penge til at købe bolig.

Ifølge tal fra Finans Danmark havde danskerne afdragsfrie realkreditlån for i alt 782 milliarder ved udgangen af 2021.

Det er 45 milliarder kroner mere end i starten af året. Det er den største stigning siden 2010.

Stigningen kommer ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, efter en lang række årrække, hvor det ellers er reduceret.

Det steg en smule fra 2019 til 2020, men inden faldt udlånet uden afdrag i kroner og ører de foregående seks år.

- Men trods stigningen er de afdragsfrie lån ikke i gang med at overtage herredømmet på boligmarkedet, hvor andelen kun snegler sig frem, skriver han i en kommentar.

Lånene udgør dog ikke hovedparten af de samlede udlån. De udgør nu 43,7 procent af boligejernes lån. For et år siden udgjorde de 43 procent.

Også chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann, Nordea Kredit, bemærker, at nye tendenser på lånemarkedet ofte udvikler sig i et roligt tempo.

Det har dog stået på over hele 2021, og det er derfor en tydelig vending, skriver hun i en kommentar.

- Udlån uden afdrag er igen begyndt at vinde indpas blandt boligejerne i 2021 efter at have været ude i kulden i en længere årrække.

- Det skyldes særligt de nye fastforrentede lån med op til 30 afdragsfrie år, der hurtigt er blevet populære blandt danskerne, vurderer hun.

Flere realkreditinstitutter har de seneste år åbnet for, at boligejere med en stor friværdi kan få afdragsfrihed i 30 år i kombination med en fast rente.

Det samlede realkreditudlån til de danske boligejere voksede med 77 milliarder kroner sidste år.

Det svarer til en stigning på 4,5 procent, hvilket ifølge Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank er moderat.

Han peger på, at der op mod finanskrisen ses en årlig stigning i boliglånene med mere end ti procent.

Derfor kan lånesituationen ifølge hans vurdering ikke sammenlignes med den, der udspillede sig i midten af 00'erne.

- Det er samtidig væsentligt, at stigningen i de afdragsfrie lån helt og alene sker i kombination med fast rente.

- Så at afdragsfriheden igen går frem er et opmærksomhedspunkt, men endnu ikke supergødning til bekymring, vurderer økonomen.

