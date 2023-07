Efter knivstik på pizzeria: Offer er uden for livsfare

En 29-årig mand er uden for livsfare, efter at han fredag i sidste uge blev overfaldet på det pizzeria i Sct. Hansgade i Ringsted, hvor han arbejdede. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi mandag i døgnrapporten for weekenden.

To mænd blev ved et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk lørdag varetægtsfængslet i sagen. Det drejer sig om en mand på 18 og en mand på 19 år. Mændene kommer fra Slagelse og Ringsted.

Begge kom selv til skade under knivstikkeriet, som foregik inde på pizzeriaet. Her blev en 29-årig mand overfaldet, mens han var på arbejde. I weekenden lød det fra politi, at motivet til overfaldet muligvis var penge.

- Det tyder på, at der har været et økonomisk mellemværende mellem de to, vi fremstiller, og den forurettede, som er den anden part, sagde vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, Emil Grønning, til Ekstra Bladet lørdag.

En anden mand på 29 år, som var til stede i pizzeriaet som kunde, kom ifølge Midt- og Vestsjællands Politi også til skade, da han forsøgte at hjælpe pizzeriamedarbejderen.

Kun medarbejderen kom alvorligt til skade. Kunden og de to mænd, som er blevet sigtet, kom alle blot lettere til skade.

