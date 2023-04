Efter kontrol: Hver anden butik følger ikke regler for nikotinsalg

Flere butikker overholder ikke nye regler om, at røgfri tobak og nikotinholdige produkter skal sælges med stempelmærker.

Skattestyrelsen har været på kontrolbesøg hos 200 butikker og salgssteder.

Kontrollen viste, at 104 butikker og salgssteder ikke levede op til reglerne.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Siden 1. januar har det ellers været et krav, at blandt andet nikotinposer, tyggetobak og e-cigaretter ikke må sælges uden et stempelmærke, som også kendes fra cigaretter.

Stempelmærker bruges i beskatningen af tobak og nikotinprodukter. De skal sikre, at der er betalt afgift på varer, som sælges i Danmark.

- Stempelmærkerne er forbrugernes sikkerhed for, at der er betalt den korrekte afgift, siger Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Mangler stempelmærket, skyldes det, at der enten ikke er betalt afgift, eller at der ikke er betalt korrekt afgift.

Røgfrie nikotinprodukter såsom nikotinposer og tyggetobak er særligt populære blandt børn og unge.

En ny undersøgelse viste onsdag, at 12,9 procent af dem mellem 15 og 29 år dagligt eller lejlighedsvist bruger produkterne. En stigning fra 9,1 procent i 2020.

Undersøgelsen er lavet ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet (SDU).

Skattestyrelsen har i forbindelse med kontrollerne blandt andet beslaglagt omkring 2000 æsker med nikotinposer, 211 liter nikotinholdige væsker og godt 3500 cigaretter.

Sidstnævnte skyldes, at styrelsen i kontrollerne også fandt cigaretter og vandpibetobak, hvor der ikke var betalt afgift.

- Vi har de senere år generelt styrket og målrettet vores kontroller på tobaks- og nikotinområdet, siger Anne Sofie Hedemann.

- Som led i dette har vi haft et særskilt fokus på, at reglerne følges i forbindelse med afgiftsstigninger.

De steder, som Skattestyrelsen har kontrolleret, er fordelt over hele landet. Kontrollen er gennemført i januar og februar i år.

Alle butikker, hvor der blev fundet fejl, får en bøde på 10.000 kroner.

/ritzau/