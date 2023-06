Efter ny lov: 180.000 får slettet smågæld under 200 kroner

Omkring 180.000 borgere og virksomheder har fået slettet gæld på under 200 kroner til det offentlige.

Det oplyser Skatteministeriet, efter at Gældsstyrelsen er blevet færdig med første bølge af afskrivninger oven på en ny lov fra marts. Den nye lovgivning gjorde det muligt for staten at eftergive gæld under 200 kroner.

Gæld i den størrelsesordning kan opstå ved eksempelvis en for sen betaling af en anden gældspost. Det udløser renter på den oprindelige gæld, og det kan i nogle tilfælde være et meget lille beløb.

Når de små beløb skal opkræves, kræver det ofte flere kræfter for Gældsstyrelsen at indkræve gælden, end værdien af den gæld, der opkræves.

Da et flertal i Folketinget sidste sommer lavede en aftale, som skulle styrke opkrævningen af gæld til det offentlige, indgik det derfor, at Gældsstyrelsen fik lov til at stryge gæld på under 200 kroner.

Derfor er 180.000 borgere og virksomheder med omkring 300.000 fordringer strøget. Den samlede gæld i de 300.000 fordringer anslås at være omkring 16 millioner.

I gennemsnit lød den samlede gæld på 91 kroner per borger eller virksomhed.

Nu skal Gældsstyrelsen ikke bruge kræfter på de 300.000 fordringer, men kan i stedet kaste sig over de millioner af andre udeståender, der stadig skal opkræves.

- Med aftalen får vi de småskyldnere ud af systemet, som i nogle tilfælde kun skylder meget få øre. Det giver Gældsstyrelsen mulighed for at koncentrere sig om at inddrive gæld fra dem, der har større gæld til det offentlige, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

De 180.000 borgere og virksomheders gæld, der er blevet strøget, beskrives som den første bølge. En ny bølge af afskrivninger ventes gennemført inden udgangen af 2023.

/ritzau/