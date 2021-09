Efter omfattende DNA-tjek: Rigsadvokat vil lade sag gå om

Efter en omfattende undersøgelse af cirka 12.900 straffesager, hvor DNA-bevis har indgået, har Rigsadvokaten bedt Den Særlige Klageret om at lade en sag gå om.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

En dømt fik en straf på to års fængsel - blandt andet for en lovovertrædelse vedrørende euforiserende stoffer - hvor DNA-beviset blev tillagt betydning for domfældelsen.

Efter mere præcise undersøgelser "blev konklusionen i DNA-erklæringen imidlertid ændret," skriver politiet.

Undersøgelsen blev iværksat, efter at der blevet sået tvivl om præcisionen af den model, man brugte før i tiden, hvor DNA blev sammenlignet på ti punkter.

Da DNA-profilen på den dømte blev undersøgt på 16 punkter, blev konklusionen ændret.

Det hører med til historien, at straffen på to år til den dømte var en fællesstraf. Det betyder, at den blev udmålt på grund af flere forhold og ikke kun dem, der vedrører euforiserende stoffer.

Derfor vil en eventuel frifindelse for forholdene vedrørende de euforiserende stoffer heller ikke nødvendigvis føre til en fuldkommen frifindelse af den dømte.

Det er ikke første gang, at politiets gennemgang af DNA-sagerne har lagt op til, at en sag burde gå om.

I august blev en håndværker frifundet for to indbrud, som han var blevet idømt 60 dages fængsel for to år forinden.

Retten på Frederiksberg havde dømt ham skyldig og udmålt straf, og Østre Landsret havde stadfæstet den, selv om manden havde nægtet sig skyldig hele vejen igennem.

I sidste ende var det dog en ny undersøgelse af hans DNA-profil, der blev afgørende. Her kunne man ikke længere konkludere, at manden havde begået de to indbrud, og han blev frifundet af Østre Landsret - han havde dog allerede afsonet sin straf.

Rigspolitichef Thorkild Fogde kalder gennemgangen af DNA-sagerne for "omfattende, men helt nødvendig".

- Tilliden til de bevismidler, der anvendes i retssystemet, er afgørende for retssikkerheden.

- Vi har lært meget af denne gennemgang, og det er erfaringer, som vi vil bruge meget aktivt fremover, for at undgå, at vi kommer i en lignende situation, siger han.

/ritzau/