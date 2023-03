Efter opsving: Rekordmange ikke-vestlige indvandrere i arbejde

I takt med at det danske arbejdsmarked har været brandvarmt og sat beskæftigelsesrekorder måned for måned, har det medført, at et rekordhøjt antal ikke-vestlige indvandrere er kommet i job.

Det viser en analyse fra Dansk Erhverv på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

I fjerde kvartal sidste år var der ifølge analysen 199.977 ikke-vestlige indvandrere i arbejde, hvis man renser tallene for sæsonudsving. Det er det højeste antal nogensinde.

Tallene tyder samtidig på, at antallet af ikke-vestlige indvandrere med arbejde vokser hurtigere end den generelle beskæftigelse, der har sat rekord på rekord de seneste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sammenligner man det sidste kvartal sidste år med sidste kvartal i 2021, er beskæftigelsen samlet set vokset med 2,4 procent.

I samme periode er antallet af ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse steget med 11 procent.

- Det er høj vækst i dansk økonomi og et brandvarmt arbejdsmarked, der har sikret, at de her mange indvandrere fra ikke-vestlige lande har fået en fod inden for på arbejdsmarkedet, siger seniorøkonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv.

Men efter flere år med højt tempo på det danske arbejdsmarked - kun kortvarigt bremset af corona-nedlukningerne - er udsigterne nu mere dystre.

De næste år kommer beskæftigelsen ifølge diverse økonomiske prognoser til at falde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med erfaringer fra tidligere kriser in mente er der ifølge Kristian Skriver begrundet frygt for, at noget af det vundne terræn kan gå tabt.

Der bliver dog efter alt at dømme næppe tale om noget, der på nogen måde kan udligne den store stigning, der er sket de seneste år.

Ikke-vestlige indvandrere har historisk set haft en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre grupper.

- Men den her store fremgang de seneste år har sikret, at forskellen er blevet markant mindre end tidligere. Det er i sig selv en solstrålehistorie fra det danske arbejdsmarked, siger Kristian Skriver.

/ritzau/