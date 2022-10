Efter silobrand: Aarhus varmes op med kul over vinteren

Ved Studstrupværket nord for Aarhus har en silo med 55.000 ton træpiller været i brand i snart to uger.

Her har man arbejdet på at få træpillerne ud af siloen, men nu er konklusionen, at træpillerne formentlig ikke står til at redde.

Det fortæller Carsten Birkeland Kjær, der er presseansvarlig for Ørsted - der ejer værket - til TV 2 Østjylland. Her forklarer han også, at brandvæsenet har hældt vand ned igennem taget for at stoppe branden.

- Det tyder på, at de træpiller, der er tilbage, er så beskadigede, at de ikke kan bruges. Sandsynligheden er meget lille, men vi kan ikke udelukke, at noget i kanterne kan reddes, siger han til mediet.

Studstrupværket leverer fjernvarme til aarhusianske husstande, og det har frem til branden produceret varmen på træpiller.

Selv om der fortsat er brand i siloen, kører værket dog videre - men på kul i stedet for træpiller.

Sådan vil det fortsætte i hvert fald vinteren over, fortæller Carsten Birkeland Kjær.

- Vi må nok konstatere, at der kommer til at gå noget tid, før vi kan køre på træpiller igen, da der vil være noget reparationsarbejde.

- Vi kommer til at bruge træpiller igen, men først efter vinteren. Man vil ikke kunne mærke det i de aarhusianske hjem, da vi kører videre på kul. Men vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke kan levere grøn fjernvarme, siger han.

I begyndelsen af branden ved siloen, der startede den 22. september, havde man fokus på at redde så mange træpiller som muligt.

Frem til at brandvæsenet hældte vand ned i siloen, nåede Ørsted at redde 15.000 ton træpiller. De blev sejlet væk fra branden.

Dermed står 40.000 ton træpiller formentlig ikke til at redde.

Ifølge Carsten Birkeland Kjær svarer den mængde træpiller til omkring ni dages forbrug på Studstrupværket.

/ritzau/