Efter skidt 2022: Udsigt til positivt pensionsafkast i år

Langt de fleste danskeres pensionsordning har opnået positivt afkast i år.

Dermed er der taget revanche for sidste år, hvor nervøse finansmarkeder resulterede i meget negative afkast.

Hos Sampension har en kunde med moderat investeringsrisiko og 15 år til pension således kunne se sin opsparing vokse med 9,1 procent i år.

- Trods en del turbulens har pilen generelt peget mest opad på markederne i løbet af 2023, hvilket særligt har været tilfældet i starten og slutningen af året.

- Det er selv sagt glædeligt. Også i lyset af, at afkastudsigterne ikke tegnede specielt opløftende ved indgangen til 2023, siger Hasse Jørgensen, der er adm. direktør i Sampension.

De positive vinde på aktiemarkederne de seneste måneder er blandt andet et resultat af, at inflationen ser ud til for alvor at være på vej ned.

Det åbner op for rentesænkninger i 2024, og den slags er sød musik for investorerne, der allerede har taget forskud på glæderne og sendt både aktie- og obligationskurser i vejret.

De turbulente finansmarkeder kostede dyrt for de danske pensionsopsparere sidste år.

Danskernes pensionsformue faldt med hele 558 milliarder kroner i 2022 - endda på trods af de løbende indbetalinger på sammenlagt 147 milliarder kroner i årets løb.

Det hører heldigvis til sjældenhederne, at danskerne oplever negativt pensionsafkast. De seneste 20 år er det kun sket tre gange - i 2008, i 2018 og i 2022.

/ritzau/