Efter stor aktion: To kvinder løsladt og syv mænd fængslet

Et flere timer langt grundlovsforhør onsdag er endt med, at syv mænd måtte overnatte bag tremmer, mens to kvinder fik lov at komme hjem i seng.

De i alt ni personer blev alle anholdt onsdag morgen og sigtet for en stribe alvorlige forbrydelser.

Onsdag eftermiddag blev de stillet for en dommer i Københavns Byret, og for mændenes vedkommende er det altså endt med varetægtsfængsling. Det oplyser efterforskningsleder og politikommissær Bo Jensen torsdag morgen.

- De nægtede sig alle skyldige i sigtelserne. To blev løsladt, mens syv blev fængslet, siger han.

En af mændene blev varetægtsfængslet i en uge, mens det for de seks andre indtil videre drejer sig om 13 dage. Det er markant lavere end anklagemyndighedens ønske om at få sat alle sigtede bag tremmer i fire uger.

De ni mænd og kvinder er mellem 16 år og 23 år.

Inden dørene blev lukket for offentligheden ved retsmødet onsdag kom det frem, at de ni personer ifølge sigtelserne på forskellig vis har været involveret i røveri, vold, blufærdighedskrænkelse og frihedsberøvelse af en mand 24. maj.

Han blev klokken 14 tvunget ind i en bil i Vanløse. Her blev han frarøvet 2500 kroner, før han blev tvunget over i en anden bil og kørt til sin bopæl på Østerbro, hvor han blev frarøvet yderligere 9000 kroner, lyder det i sigtelsen.

Derefter blev offeret kort før klokken 20 angiveligt kørt til en af de sigtedes lejlighed i Vanløse.

Her fik han ifølge politiet adskillige knytnæveslag i hovedet. De sigtede skal derefter have taget alt hans tøj af ham, sat gaffatape for munden og omkring benene samt trampet ham i skridtet.

Et par timer senere blev han kørt til en lejlighed i det indre København.

Her fortsatte mishandlingen og ydmygelserne indtil det omkring klokken 05.50 lykkedes offeret at flygte fra lejligheden.

Da dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, er det ikke kendt for offentligheden, hvilke beviser politiet ligger inde med. Det er ligeledes uvist, hvad de sigtede har forklaret i retten.

- Alle er sigtet for vold, og nogle af dem også røveri. Men de er sigtet for lidt forskellige ting og har haft lidt forskellige roller. Nu skal vi undersøge en masse spor, så vi kan få forlænget fængslingen, siger Bo Jensen.

Anholdelserne onsdag fandt sted i Slagelse, Rødovre, Vanløse, København og på Frederiksberg omkring klokken 06 om morgenen.

En af de anholdte er bandemedlem, mens flere af de andre har en relation til bandemiljøet, lyder det fra politiet.

/ritzau/