Efter vild periode er tempoet i boligprisstigningerne aftaget

Efter en periode med store prisstigninger på boligmarkedet ser der nu ud til at være faldet lidt mere ro over udviklingen.

I hvert fald viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, at der i oktober har været de laveste årlige prisstigninger siden omkring årsskiftet mellem 2020 og 2021.

I oktober er de gennemsnitlige priser for ejerlejligheder steget med 9,7 procent i forhold til samme måned året før. Samtidig er huspriserne steget 8,9 procent.

Selv om det er de laveste prisstigninger set over en periode, så er stigningerne stadig på et højere niveau end perioden før corona.

Det er dog slut med at se tocifrede procentstigninger, som man har set det i en periode under corona. Sådan lyder vurderingen i Dansk Industri (DI).

- Fjerde kvartal af 2021 betød slut med de tocifrede årlige procentstigninger på parcelhuse og ejerlejligheder - vel at mærke, når vi taler om det samlede landsgennemsnit, siger Bo Sandberg, skatte- og boligøkonom i DI.

Mens priserne på huse og lejligheder vurderes at ville fortsætte op i et mere moderat tempo, så ser økonomen risiko for, at sommerhuspriserne vil falde i 2022.

Det følger, efter at der i en ekstrem grad er blevet købt og solgt sommerhuse under corona. Det har medvirket til øgede sommerhuspriser.

Den seneste tid er efterspørgslen dog aftaget, bemærker Bo Sandberg.

- Det varer dog stadig et stykke tid, før den faldende efterspørgsel vil kunne ses i årsstigningstakten.

- Og selv hvis der rundt omkring i landet kommer prisfald på sommerhusmarkedet i år, vil det næppe være noget, der vælter læsset på det samlede boligmarked, siger han.

Ifølge tal fra Boligsiden er der i hele 2021 solgt 13.829 sommerhuse. Det er et fald på 13 procent i forhold til året før.

I 2020 blev der dog også solgt ekstraordinært mange sommerhuse. Det var blandt andet et resultat af de mange rejserestriktioner.

/ritzau/