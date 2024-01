Efterlyst bandemedlem er fængslet i overfaldssag

Et 25-årigt medlem af bandegrupperingen Comanches MC blev søndag varetægtsfængslet i en sag, hvor han er sigtet for grov vold ved et overfald på en 35-årig mand i Esbjerg i juni. Manden blev offentligt efterlyst den 29. juni.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

Ved overfaldet blev den 35-årige blandt andet slået i hovedet med en flaske og stukket med kniv.

Ifølge vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Rønnov er fængslingen resultatet af politiets "massive politimæssige indsats".

Det sker blandt andet ved, at der er fokus på et tilholdssted for Comanches MC i Esbjerg.

- Vi ønsker ikke disse grupperinger i politikredsen og vurderer løbende, hvilke værktøjer vi kan benytte i indsatsen, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet har blandt andet været til stede omkring klubhuset med uniformerede betjente og civile specialpatruljer.

Desuden sørger politiet for at iværksætte efterforskning af "banderelaterede hændelser og sager" i området omkring klubhuset, lyder det i pressemeddelelsen.

Tre andre medlemmer af bandegrupperingen er varetægtsfængslet i samme sag. Yderligere en er blevet løsladt, men er fortsat sigtet. Politiet har derudover yderligere to mistænkte i sagen.

Den 17. december lød det fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at et 39-årigt "fremtrædende medlem" af Comanches MC var blevet fængslet i samme sag. Han havde lige som den 25-årige været efterlyst siden juni.

Fremstillingen af bandemedlemmet skete bag lukkede døre, og politiet vil mandag middag ikke udtale sig yderligere i sagen. Han ønskede ifølge politiet ikke at udtale sig under grundlovsforhøret.

Comanches MC var tidligere kendt som Saturdarah, men gruppen skiftede i maj navn.

/ritzau/