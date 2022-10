Efterlyst i drabssag indgik aftale om at vende hjem til retssag

I adskillige måneder har det været aftalt mellem en efterlyst og politiet, at han skulle vende hjem fra udlandet for at stå tiltalt i en seks år gammel sag om medvirken til drabet på en 21-årig mand ved en kiosk i København.

- Han har længe gerne villet komme hjem og få afklaret sagen, siger hans forsvarer, advokat Jane Ranum.

Den efterlyste kom med fly til lufthavnen i Kastrup søndag, og mandag blev han varetægtsfængslet.

Aftalen blev indgået i foråret, oplyser advokaten tirsdag. Hvorfor det er trukket ud med hendes 24-åriges klients hjemkomst, ønsker hun ikke at redegøre for. Heller ikke hvilket land, han har opholdt sig i under flugten, vil hun svare på.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun siger, at han nægter sig skyldig i tiltalen. Den handler om, at han skal have deltaget i forbrydelsen, da 21-årige Daniel Kristensen blev dræbt 2. oktober 2016.

Offeret havde lige bestilt en pizza, da han blev ramt af flere skud i ryggen uden for kiosken på Emdrupvej i Københavns Nordvestkvarter.

Hårdt såret flygtede han ind i kiosken, hvor han faldt om. En maskeret gerningsmand fulgte efter og forsøgte at affyre pistolen, som gik i baglås.

Daniel Kristensen døde to uger efter af sine kvæstelser.

En 49-årig mand blev et tilfældigt offer i forbindelse med skyderiet. Han blev ramt i ryggen af et projektil, men overlevede.

Netop fordi aftalen med den internationalt efterlyste mand blev indgået for længe siden, har det været muligt at planlægge den kommende nævningesag. Den begynder 7. november i Retten på Frederiksberg.

Advokat Jane Ranum understreger, at hendes klient ikke er tiltalt for at have affyret skuddene. Tiltalen drejer sig om medvirken.

Tilbage i 2018 blev fire mænd med tilknytning til gruppen Mongols stillet for retten i forbindelse med drabet. Det endte med, at én blev dømt. Straffen blev fængsel i 14 år.

/ritzau/