Efterlyst mand blev opdaget på restaurant og fik hurtig dom

En eftersøgt mand i en sag om skydevåben blev opdaget, da han torsdag eftermiddag var ude at spise i Holstebro.

Et vidne i restauranten kunne huske politiets offentlige efterlysning med foto og navn af en 38-årige, genkendte ansigtet og besluttede at reagere. Derefter kunne betjente uden dramatik ved 15-tiden anholde manden.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi fredag formiddag.

I et grundlovsforhør i Retten i Holstebro gik han til bekendelse. Han tilstod to lovovertrædelser og fik en såkaldt straksdom på ubetinget fængsel i to år og seks måneder.

Det var 13. september, at politiet gik ud offentligt med sagen om den 38-årige, der er fra Haderup.

Da han ikke havde reageret på politiets forsøg på at få ham i tale i en sag om skydevåben, gik ordensmagten ud med foto og signalement.

I fredagens retsmøde tilstod han, at han 20. maj var i besiddelse af en pistol, lyddæmper og ammunition. Våbnet blev affyret i mandens have. Desuden erkendte han et forsøg på at købe et lignende våben.

- Han har modtaget dommen, siger fungerende specialanklager Jakob Kjær Ratz. Den 38-årige kan påbegynde afsoningen med det samme.

Sagen indgår i et kompleks, hvor fem andre nu sidder varetægtsfængslet efter anholdelser i Struer, Holstebro og Herning.

Blandt andet sigtes to brødre fra Struer for at have haft skydevåben mellem hænderne. Det skal blandt andet være brugt i Klosterhede Plantage, har TV Midtvest tidligere rapporteret.

Også et halvt kilo amfetamin og 200 gram kokain indgår i de sigtelser, der er blevet rejst mod de fem.

Senest blev en 32-årig mand tirsdag fængslet for at have håndteret en pistol i Struer i slutningen af august. Sigtelsen bygger på rumaflytning og videoovervågning, har en anklager tidligere oplyst.

