Efterlyst for overfald med skruetrækker melder sig selv

Søndag blev to mænd stukket ned med en skruetrækker foran et diskotek i Skive. Nu har mistænkt meldt sig selv.

En 25-årig mand, der var efterlyst for at have stukket to mænd ned med en skruetrækker foran et diskotek i Skive, har meldt sig selv til politiet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Klokken 05.26 søndag fik politiet en anmeldelse om et større slagsmål foran diskotek Manhattan i Thinggade.

To personer var blevet stukket ned med, hvad der viste sig at være en skruetrækker. Det ene offer, en mand på 32 år, var stukket flere gange.

De blev begge bragt til behandling på Viborg Sygehus, og de kunne søndag formiddag meldes uden for livsfare.

Politiet behandler sagen som drabsforsøg. Mandag eftermiddag efterlyste man offentligt en 25-årig mand med polsk statsborgerskab i sagen.

Efterlysningen havde den ønskede virkning, for tirsdag eftermiddag mødte den mistænkte op hos politiet og blev anholdt.

/ritzau/