Efterretningstjenester ser større trussel mod dansk Ukraine-støtte

For to år siden blev 15 russiske efterretningsofficerer på den russiske ambassade udvist for spionage.

Men når Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal vurdere sikkerhedssituationen i Danmark i dag, ser den en større risiko for russisk spionage end dengang.

Det fortæller Anders Henriksen, som er chef for kontraspionage i PET, i et fælles interview med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) til Ritzau.

- Hvor Rusland tidligere mere har opereret med agenter i Danmark, vurderer vi, at de i dag i højere grad hverver og fører kilder hjemme fra Rusland, siger han.

Ifølge PET og FE er der en skærpet trussel om russisk hybridkrig i Danmark.

Truslen er rettet mod de danske myndigheder, virksomheder og organisationer, som har relation til den militære støtte til Ukraine.

Anja Dalgaard-Nielsen, som er FE's chef for efterretning, mener, at der er en høj trussel om sabotage.

- Den hybride krigsførelse kan både være i den lave ende med aggressiv retorik, i den midterste med spionage og misinformationskampagner, og i den høje ende af skalaen med sabotageaktioner, siger hun.

Udmeldingen fra de to danske efterretningstjenester kommer i kølvandet på, at forsvarsalliancen Nato torsdag udtalte, at alliancen var bekymret for Ruslands fjendtlige aktiviteter i Europa og for hybridkrig.

Ifølge Nato er både Storbritannien, Tyskland, Polen, Tjekkiet, Estland, Letland og Litauen blevet ramt.

- Rusland er et af de lande, som er allermest aktiv på det her område. Mange af midlerne er de samme, som vi har set tidligere, men der er en større risikovillighed, fortæller Anja Dalgaard-Nielsen.

Hun understreger, at selv om Rusland er meget aktiv, når det kommer til hybridkrig, mener FE ikke, at Rusland ønsker en direkte konflikt med Nato.

PET har heller ikke kendskab til, at der har været konkrete tilfælde af russisk sabotage i Danmark ifølge Anders Henriksen.

Anja Dalgaard-Nielsen mener ikke, at den øgede trussel gør, at man skal være bange som borger.

- Det er vigtigt at kommunikere om det, og at borgerne er bevidste om det, lyder det supplerede fra Anders Henriksen.

Ifølge Anja Dalgaard-Nielsen er hybridkrig netop et forsøg på at presse og teste folk.

- Situationen betyder også, at de danske myndigheder rykker tættere sammen, fortæller Anders Henriksen.

Historier, som kan være eksempler på russisk hybridkrig, har tidligere været fremme i offentligheden.

En britisk mand er i Storbritannien blevet anklaget for at arbejde for den russiske lejehær Wagnergruppen.

De tyske myndigheder er også i gang med at undersøge om drabet på to ukrainere i slutningen af april, er politisk motiveret, ifølge mediet Euronews.

Anders Henriksen understreger, at PET ser med stor alvor på den seneste tids hændelser i Europa.

Han ser dem som tegn på, at krigen rykker tættere på Danmark.

